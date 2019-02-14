2019-02-14T10:56:25+03:00
Общество

Югорчан привлекут к реализации национальных проектов

Люди сами определят задачи и пути их достижения
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в деловом завтраке Агентства стратегических инициатив «Город как точка реализации национальных проектов», который состоялся в ходе стартовавшего в Сочи Российского инвестиционного форума.

- Наша задача – чтобы национальный проект дошел до каждого человека, – отметила глава региона. – Самый главный вызов – как это обеспечить. Большое значение в решении этой задачи имеет то, насколько к этому привлечены люди, жители муниципалитетов. Принцип «люди – людям» должен соблюдаться.

По ее словам, в этом случае риски не достичь целей, установленных национальными проектами, будут минимизированы, так как люди сами определили задачи и пути их достижения.

Отметим, что 15 января был запущен проект «100 городских лидеров, итоги которого будут подведены в ходе Российского инвестиционного форума. На церемонии определятся 20 финалистов, городских команд, которые получат поддержку Агентства стратегических инициатив и институтов развития.

По ее словам, конкурс показал большой запрос россиян на изменения, возможность участвовать в них, так как в проекте приняли участие 75 регионов, 148 городов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Югре на карантин закрыты 55 школ и 28 детских садов
В Югре для взрослых открыта секция по сноуборду
Страховщики Сбербанка запустили праздничные предложения для клиентов
В Ханты-Мансийске пятиклассница после падения с 11 этажа пришла в сознание
Два месяца ожидания: В Сургуте на остановке «Хатико» ждёт предавшего её хозяина
Сто тысяч рублей получил житель Нягани за сломанный телевизор
Ночью в Сургуте бойцы Росгвардии задержали детей, угнавших «Фольксваген Туарег»
Срок и штраф может получить житель Нижневартовска за кражу денег с карты
В Ханты-Мансийске на профилактику правонарушений потратили 20 миллионов рублей
Житель Урая получил 12 лет «строгача» за передачу наркоманам «спайса»
Сургут отметит Международный день родного языка фестивалем «Родное слово»
Две жительницы Ханты-Мансийска перевели мошенникам 58 тысяч рублей
В Нижневартовске на строительство двух школ направят 4 миллиарда рублей
На сургутянку мошенники оформили микрозайм в банке
Жителей Югры приглашают на экстремальный забег на снегоходах
На полтора года в колонию строгого режима попал югорчанин за пьяную езду
За минувшие сутки в Югре в 2 ДТП пострадали 3 человека
Погорельцам из Нижневартовска оказывают материальную помощь
Погода в Югре 14 февраля: тепло и ветрено
Губернатор Югры примет участие в мероприятиях российского инвестиционного форума
В Покачах из детского сада эвакуировали 120 детей
В лесах ХМАО пропал охотник
Следующая неделя в Югре будет тёплой
Жителей Югры приглашают на акцию «Бурим лунки – спасаем рыбу»
Юный житель Лангепаса хранил 170 грамм «гашиша»
В Ханты-Мансийске волонтёры помогают пенсионерам настроить телевизоры на приём «цифры»
В колониях Югры объявлен карантин
В Нижневартовске открывается фотовыставка «Город в объективе событий»