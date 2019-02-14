Югорчан привлекут к реализации национальных проектов

СЕГОДНЯ 10:56 2019-02-14T10:56:25+03:00

Люди сами определят задачи и пути их достижения

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Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в деловом завтраке Агентства стратегических инициатив «Город как точка реализации национальных проектов», который состоялся в ходе стартовавшего в Сочи Российского инвестиционного форума.

- Наша задача – чтобы национальный проект дошел до каждого человека, – отметила глава региона. – Самый главный вызов – как это обеспечить. Большое значение в решении этой задачи имеет то, насколько к этому привлечены люди, жители муниципалитетов. Принцип «люди – людям» должен соблюдаться.

По ее словам, в этом случае риски не достичь целей, установленных национальными проектами, будут минимизированы, так как люди сами определили задачи и пути их достижения.

Отметим, что 15 января был запущен проект «100 городских лидеров, итоги которого будут подведены в ходе Российского инвестиционного форума. На церемонии определятся 20 финалистов, городских команд, которые получат поддержку Агентства стратегических инициатив и институтов развития.

По ее словам, конкурс показал большой запрос россиян на изменения, возможность участвовать в них, так как в проекте приняли участие 75 регионов, 148 городов.

ИСТОЧНИК KP.RU