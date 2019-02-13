В Ханты-Мансийске волонтёры помогают пенсионерам настроить телевизоры на приём «цифры»

13 Февр. 14:36 2019-02-13T14:36:17+03:00

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В Ханты-Мансийске волонтеры помогают пенсионерам перейти на цифровое телевизионное вещание. Добровольцы настраивают приставки и антенны, а также разъясняют технические моменты, возникающие при переходе с аналогового на цифровой сигнал.

Помощь уже оказана 8 бабушкам и дедушкам. Заявки продолжают поступать.

Напомним, с 3 июня 2019 года Югра полностью переходит на вещание по цифровому стандарту. Таким образом, югорчане получат набор из 20 телеканалов в высоком качестве. Готов ли телевизор к приему цифрового эфирного телевидения, можно проверить на сайте смотрицифру.рф.

В разделе «Все для приема» размещен перечень моделей телевизоров от различных производителей. Чтобы воспользоваться услугой, нужно ввести в строку поиска модель вашего телевизора, которая указана в его техпаспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU