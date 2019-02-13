Погорельцы из Нижневартовска уже сегодня могут вернуться в свои квартиры

13 Февр. 08:59 2019-02-13T09:00:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 13 февраля, жильцам дома по улице Чапаева №49 в Нижневартовске будет обеспечен доступ в квартиры.

Об этом заявил глава города Василий Тихонов на внеочередном расширенном заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Напомним, пожар в пятиэтажном жилом доме случился 12 февраля около пяти вечера.

По уточненной информации представителей ОФПС-5, эвакуированы 39 человек. Два человека пострадали, один из которых погиб.

По данным на 9 часов 13 февраля в пункте временного размещения, развернутого на базе школы №15, находится один человек. Ему предоставляется медицинская помощь, работают психолог.

Сегодня же глава города Василий Тихонов дал ряд поручений. Будет оказана материальная помощь из окружного (для зарегистрированных и постоянно проживающих) и из городского бюджетов.

Из средств резервного фонда будет отремонтирована кровля.

Для погорельцев будет создан Консультационный пункт на базе ЖЭУ №11, где можно будет получить информацию об условиях получения материальной помощи, о восстановлении документов и иную полезную информация. В Многофункциональном центре (улица Мира, 25/12) будут работать три окна специально для приема документов для выплаты материальной помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU