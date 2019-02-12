В Ханты-Мансийске отмечают 30-летие вывода войск из Афганистана

12 Февр. 06:58 2019-02-12T06:58:16+03:00

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В преддверии 30-летия вывода советских войск из Республики Афганистан глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин встретился с представителями региональной общественной организации ветеранов войны в Афганистане «Баграм».

Заместитель председателя правления общественной организации «Баграм» Андрей Науменко отметил, что объединившись, ветераны локальных войн могут не только участвовать в системе военно-патриотического воспитания, но и решать другие социальные задачи. Например, оказывать дополнительную поддержку участникам локальных конфликтов, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях и их семьям.

Затем состоялась церемония возложения цветов к памятнику погибшим в локальных конфликтах «Вечная память воинам Югры», посвященная 30-й годовщине вывода советских войск с территории Афганистана. В мероприятии приняли участие губернатор Наталья Комарова, глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин, сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии, кадеты ветераны и жители города.

По мнению главы Ханты-Мансийска, год 30-летия вывода войск должен быть отмечен особыми памятными событиями. В связи с этим, в городе пройдет целый ряд мероприятий, таких как: открытый городской конкурс патриотической песни «Вера. Величие. Память», соревнования по стрельбе с участием ветеранов боевых действий первенство города Ханты-Мансийска по рукопашному бою, посвященные 30-летию вывода Советских войск из Республики Афганистан, цикл творческих встреч с ветеранами боевых действий «Солдат войны не выбирает» и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU