2019-02-11T13:21:36+03:00
Общество

Житель Советского получил срок за пользование баней

Мужчина отапливал её краденым газом
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреФото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Самовольное подключение к газопроводу завершилось судом и условным сроком для жителя города Советский ХМАО. Мужчина отапливал краденым газом баню.

По информации следственного комитет Югры, мужчина осужден сразу по двум статьям: «Самовольное подключение к газопроводу» и «Кража, совершенная из газопровода».

Подсудимый ранее работал в сфере обслуживания газопроводов и имел навыки работы с газовым оборудованием. Мужчина произвел врезку в наземный газопровод, через который шла поставка природного газа населению города Советский. Незаконно поставляемым газом мужчина в течение нескольких месяцев отапливал баню на своем участке.

В ходе следствия, мужчина признал вину в совершении преступлений, возместил материальный ущерб, причиненный нефтегазовой компании.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 7 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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