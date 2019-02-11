2019-02-11T12:51:45+03:00
Общество

Югру отключат от аналогового ТВ 3 июня

В течение недели после отключения на аналоговых частотах зрители будут видеть информационный экран о переходе региона на «цифру»
Алена Кульмухаметова
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Таймер обратного отсчета до отключения аналогового вещания 20 обязательных общедоступных телеканалов запустила Российская телевизионная и радиовещательная сеть.

Вместе с Югрой аналоговое телевидение будет отключено еще в 56 субъектах России. Дата отключения происходит в регионах по разному. Так, Ханты-Мансийский автономный округ включен в третий этап отключения, запланированный на 3 июня.

В течение недели после отключения на аналоговых частотах зрители будут видеть информационный экран о переходе региона на «цифру».

Напомним, что к Новому году все регионы, включая Югру, полностью запустили цифровую телесеть. 20 каналов стали доступными не менее чем для 98,4 процента россиян.

Определить, какое телевидение у вас дома, можно уже сейчас. Для этого нужно посмотреть на экран телевизора: если рядом с логотипом «Первого канала» имеется буква «А», значит, необходимо позаботиться о перенастройке телевизора или приобрести новое цифровое оборудование – телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2 или приставку DVB-T2 в дополнение к старому телевизору.

Региональные телеканалы и каналы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат аналоговое вещание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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