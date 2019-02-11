В Югре идёт подсчёт голосов конкурса «Лучший спортсмен месяца»

11 Февр. 10:28 2019-02-11T10:28:16+03:00

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Завершилось ежегодное онлайн - голосование по определению победителя в окружном конкурсе «Лучший спортсмен месяца». Он проходил с 1 по 10 февраля 2019 года на сайте окружного Департамента физической культуры и спорта.

Каждый гость портала мог отдать свой голос за югорского спортсмена, показавшего в течение года наивысшие результаты на всероссийских и международных соревнованиях.

По завершению официального голосования к работе приступили технические службы, которые определят подлинность голосов и исключают факты так называемых «накруток». При этом, искусственно сгенерированные голоса будут аннулированы.

Окончательные итоги онлайн-голосования будут подведены после завершения технических работ. Напомним, что спортсмен Югры 2018 года по версии сайта Depsport.ru будет отмечен на ежегодной церемонии «Спортивная элита».

ИСТОЧНИК KP.RU