2019-02-10T14:23:35+03:00
Происшествия

В Мегионе 16-летняя ученица стащила у школьников деньги из раздевалки

Ранее мадам состояла на учёте
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Мегионе 16-летняя ученица стащила у школьников деньги из раздевалкиВ Мегионе 16-летняя ученица стащила у школьников деньги из раздевалкиФото: Татьяна Коркина
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В Мегионе возбуждено уголовное дело в отношении 16-летней школьницы, которая подозревается в краже денег.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО, на днях в дежурную часть обратились родители десятиклассников одной из городских школ. Обеспокоенные мамы и папы рассказали, что во время занятий у их детей похитили деньги.

Установлено, что к преступлению причастная школьница, которая пришла в школу вместе с потерпевшими. Девочка дождалась, когда одноклассники разойдутся по аудиториям, прошла в гардероб и обыскала карманы верхней одежды. В общей сложности она нашла почти 7 тысяч рублей и присвоила деньги себе.

Ранее несовершеннолетняя состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних ОМВД России по Мегиону. Несмотря на проведенную с ней профилактическую работу, она снова совершила противоправное деяние. К счастью, деньги девушка потратить не сумела, их в полном объёме вернули пострадавшим.

А вот девочке теперь грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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