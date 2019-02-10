2019-02-10T12:34:18+03:00
Звезды

В Нижневартовске пройдёт городской фестиваль младших хоровых коллективов

Мероприятие пройдёт 16 февраля в 13 часов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: администрация НижневартовскаФото: администрация Нижневартовска
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16 февраля в 13 часов в нижневартовской детской школе искусств №1 пройдёт городской фестиваль младших хоровых коллективов «Пойте вместе с нами!», направленный на развитие детского музыкально-хорового творчества, приобщение подрастающего поколения к миру русской и зарубежной музыкально-хоровой культуры, сохранение и преемственность традиций хорового пения.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, участниками станут младшие хоровые коллективы нижневартовских школ искусств в возрасте от 7 д 11 лет. Ребята исполнят популярные хоровые произведения отечественных и зарубежных композиторов, а также песни любимых мультипликационных и художественных кинофильмов.

Отметим, что фестиваль проводится в рамках реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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