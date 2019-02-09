2019-02-09T10:09:31+03:00
Происшествия

Владельцу сургутского караоке-клуба, в котором женщину убил телевизор, предъявлено обвинение

Следователи продолжают расследование уголовного дела
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Владельцу сургутского караоке-клуба, в котором женщину убил телевизор, предъявлено обвинениеВладельцу сургутского караоке-клуба, в котором женщину убил телевизор, предъявлено обвинениеФото: Татьяна Коркина
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Владельцу сургутского караоке-клуба «Gallery Club», в котором женщину убил свалившийся телевизор, предъявлено обвинение по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Напомним, в ночь на 23 июня на женщину, находившуюся на танцполе, обрушилась металлическая конструкция с закреплёнными на ней мониторами. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Позже следователи возбудили дело, расследование которого до сих пор продолжается.

Следователи провели допрос руководства и персонала клуба, гостиничного комплекса, очевидцев трагедии, специалистов в технической сфере. Тщательно изучена и проанализирована техническая документация на имеющееся в клубе оборудование, должностные инструкции работников, проведены строительно-технические и судебно-медицинские экспертизы.

По мнению следствия, владелец караоке-клуба, предоставляя развлекательные услуги, не обеспечил безопасную эксплуатацию и техническое обслуживание грузоподъемного технического устройства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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