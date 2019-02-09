Владельцу сургутского караоке-клуба, в котором женщину убил телевизор, предъявлено обвинение
Владельцу сургутского караоке-клуба «Gallery Club», в котором женщину убил свалившийся телевизор, предъявлено обвинение по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по ХМАО-Югре.
Напомним, в ночь на 23 июня на женщину, находившуюся на танцполе, обрушилась металлическая конструкция с закреплёнными на ней мониторами. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Позже следователи возбудили дело, расследование которого до сих пор продолжается.
Следователи провели допрос руководства и персонала клуба, гостиничного комплекса, очевидцев трагедии, специалистов в технической сфере. Тщательно изучена и проанализирована техническая документация на имеющееся в клубе оборудование, должностные инструкции работников, проведены строительно-технические и судебно-медицинские экспертизы.
По мнению следствия, владелец караоке-клуба, предоставляя развлекательные услуги, не обеспечил безопасную эксплуатацию и техническое обслуживание грузоподъемного технического устройства.
ИСТОЧНИК KP.RU