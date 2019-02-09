В детсадах Ханты-Мансийска малышей обучают правильно чистить зубы

СЕГОДНЯ 12:05 2019-02-09T12:05:55+03:00

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В ханты-мансийских детских садах стартовал проект, в рамках которого малышей обучают навыкам гигиены полости рта. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, цель проекта – привить детям с раннего возраста привычки качественной гигиены полости рта. Работа ведётся с согласия родителей в подготовительных группах детских садов №8 «Солнышко» и №23 «Брусничка», а проводит её Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника.

Специалисты отмечают, что детям затея очень нравится. В игровой форме малыши знакомятся с правилами ухода за зубами, узнают о последовательности чистки зубов и понимают, насколько важны такие гигиенические процедуры. Стоматологическая поликлиника формирует у детей привычку регулярной и качественной гигиены полости рта и бережного отношения к своему здоровью.

Отметим, что в 2019 году в детсадах начнут проводить уроки гигиены, целью которых станет формирование у детей представление об основных правилах гигиены полости рта и практических навыков ухода за зубами.

ИСТОЧНИК KP.RU