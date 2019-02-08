2019-02-08T14:39:48+03:00
Общество

В Пыть-Яхе появится комплекс «школа – детский сад»

Объект сдадут летом 2019 года
Алена Кульмухаметова
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Комплекс откроется летом 2019 годаКомплекс откроется летом 2019 годаФото: Татьяна Коркина
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Более половины школьников Пыть-Яха учатся в две смены. Изменить ситуацию сможет новый комплекс «школа – детский сад». Об этом сообщил глава города Пыть-Ях Александр Морозов.

Рассказывая о состоянии комплекса «школа – детский сад», Александр Морозов пояснил, что работа ведется в соответствии с графиком, какие либо риски отсутствуют, поэтому строительство будет завершено в июне.

- Благодаря этому, мы снимем напряжение в части обучения детей в две смены. Сегодня во вторую смену обучаются около 60 процентов школьников, – сказал он. – Кроме того, мы провели работу по определению земельного участка для строительства школы на тысячу мест. Уже началось проектирование объекта.

Стоит отметить, что общая площадь вводимого комплекса «школа – детский сад» составляет почти 5 тысяч квадратных метров. Он рассчитан на 550 мест. В начальной школе будет оборудовано 11 учебных кабинетов, 7 специализированных кабинетов, спортивный зал и компьютерный класс. Школа будет оснащена всем необходимым для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

В детском саду будет предусмотрено 10 групп. В нём будут функционировать танцевальный зал, изостудия, сенсорная комната, шахматный класс, музыкальный и физкультурный залы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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