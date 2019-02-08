Пары Когалыма стали реже разводиться

СЕГОДНЯ 12:53 2019-02-08T12:53:52+03:00

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Родилось больше детей и меньше разводов – такова статистика по итогам работы ЗАГСа Когалыма за 2018 год.

- Естественный прирост населения составляет 643 человека, - рассказывает начальник отдела ЗАГС Лилия Лапшина. - По итогам ушедшего года в городе зарегистрировано 883 акта о рождении, что на 32 больше, чем в 2017 году. Мальчиков родилось чуть больше, чем девочек – 448 и 435 соответственно.

Начальник отдела отмечает положительную динамику – уменшилось количество разводов в сравнении с прошлым годом на 17 расторжений. Вместе с тем наблюдается уменьшение количества зарегистрированных браков: 422 против 454 в 2017 году.

ИСТОЧНИК KP.RU