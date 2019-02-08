2019-02-08T10:22:05+03:00
Происшествия

Жителя Нижневартовска судят за кражу 60 тысяч рублей с карты женщины

Мужчина несколько дней жил за чужой счет
Алена Кульмухаметова
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Шесть лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей грозит вартовчанину за кражу денег с банковской карты.

По информации прокуратуры Нижневартовска, местный житель обвиняется в краже, совершенной с банковского счета, с причинением значительного ущерба.

В декабре 2018 года злоумышленник, украл банковскую карту потерпевшей, на протяжении нескольких дней незаконно распоряжался находящимися на ней деньгами. Таким образом, были потрачены около 60 тысяч рублей.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что количество краж с банковских карт жителей Югры растёт год от года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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