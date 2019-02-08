Жителя Нижневартовска судят за кражу 60 тысяч рублей с карты женщины
Мужчина несколько дней жил за чужой счет
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Шесть лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей грозит вартовчанину за кражу денег с банковской карты.
По информации прокуратуры Нижневартовска, местный житель обвиняется в краже, совершенной с банковского счета, с причинением значительного ущерба.
В декабре 2018 года злоумышленник, украл банковскую карту потерпевшей, на протяжении нескольких дней незаконно распоряжался находящимися на ней деньгами. Таким образом, были потрачены около 60 тысяч рублей.
Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
Отметим, что количество краж с банковских карт жителей Югры растёт год от года.
ИСТОЧНИК KP.RU