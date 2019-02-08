За минувшие сутки в Югре в 3 ДТП пострадали 4 человека

СЕГОДНЯ 08:24 2019-02-08T08:24:52+03:00

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Жёсткое ДТП, в котором пострадали два человека, случилось поздним вечером 7 февраля в Нижневартовске.

Как сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югры, около 23:00 на улице Интернациональная водитель за рулём «Тойота Аллион» «вылетел» сдороги на правую обочину и врезался в трактор «Беларус».

В результате ДТП водитель Тойоты и его пассажир получили телесные повреждения.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили травмы. Задержано 11 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 3 – за отказ от медицинского освидетельствования и 2 – за повторное управление с признаками опьянения. 17 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU