За минувшие сутки в Югре в 3 ДТП пострадали 4 человека
Жёсткое ДТП, в котором пострадали два человека, случилось поздним вечером 7 февраля в Нижневартовске.
Как сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югры, около 23:00 на улице Интернациональная водитель за рулём «Тойота Аллион» «вылетел» сдороги на правую обочину и врезался в трактор «Беларус».
В результате ДТП водитель Тойоты и его пассажир получили телесные повреждения.
За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили травмы. Задержано 11 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 3 – за отказ от медицинского освидетельствования и 2 – за повторное управление с признаками опьянения. 17 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU