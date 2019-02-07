2019-02-07T07:50:47+03:00
Происшествия

В Нижневартовске за кражу 19 дезодорантов задержали женщину

Зачем ей понадобилось столько баллончиков, выясняют полицейские
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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Грабеж и три кражи раскрыли полицейские Югры в минувшие сутки. В число преступлений попала женщина за кражу двух десятков дезодорантов.

По информации УМВд по ХМАО-Югре, 46-летняя женщина, находясь в магазине по улице Спортивной в Нижневартовске, похитила 19 дезодорантов, общей стоимостью более 2600 рублей. Женщина задержана и находится под подпиской и невыезде и надлежащем поведении.

Более серьёзная кража произошла в Сургуте. Полицейскими задержаны двое ранее судимых молодых людей, которые, находясь около одного из домов по улице Билецкого, похитили из автомобиля «КамАЗ» две аккумуляторные батареи. Стоимость похищенного составила 19 тысяч рублей.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 43 преступления, раскрыто 32, из них: факт причинения вреда здоровью, разбой, грабеж, одно мошенничество, 4 факта незаконного оборота наркотических средств и 6 краж, в том числе 1 квартирная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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