2019-02-07T07:39:04+03:00
Общество

За тарифами по утилизации и вывозу мусора будет следить общественная палата Югры

Новая система обращения с ТКО вводится поэтапно
Алена Кульмухаметова
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Оплачивать услугу будет каждый фактически проживающий в квартире человекОплачивать услугу будет каждый фактически проживающий в квартире человекФото: Лидия Шумкова
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Общественная палата Югры будет держать на контроле вопрос реализации новой системы утилизации и переработки ТКО в автономном округе, а также тарифы для получателей данной услуги. Об этом заявил член палаты Сергей Дмитриев на заседании круглого стола комиссии по вопросам жилищно-коммунального комплекса и экологической безопасности в Ханты-Мансийске.

Его участники обсудили пути реализации новой системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в регионе.

Первый заместитель руководителя региональной службы по тарифам Алексей Власов рассказал, что с 1 января в Югре установлен единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории южной зоны. Она включает в себя 11 муниципальных образований.

- Если ранее оплата жителям начислялась исходя из квадратных метров занимаемой жилой площади, то теперь оплачивать услугу будет каждый фактически проживающий в квартире человек. На сегодняшний день, например, в Ханты-Мансийске стоимость оплаты за 1 человека составляет 133 рубля, – отметил Алексей Власов.

Добавим, что департаментом промышленности запланировано строительство пяти современных комплексных объектов по сортировке, переработке и размещению отходов. Первый межмуниципальный перерабатывающий полигон возводится в рамках концессионного соглашения в Нефтеюганском районе и будет запущен в эксплуатацию в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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