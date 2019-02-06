В Ханты-Мансийске проезд в автобусах подорожал на 2 рубля

СЕГОДНЯ 11:44 2019-02-06T11:44:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Управлении транспорта, связи и дорог администрации Ханты-Мансийска сообщило о повышении стоимости проезда на городских маршрутах с января 2019 года.

Максимальную стоимость проезда на них устанавливает Региональная служба по тарифам. На 2019 год она составляет 25 рублей. В прошлом году проезд стоил 23 рубля.

- Стоимость проезда в «маршрутках» Ханты-Мансийска не менялась в течение пяти лет, - отмечает начальник управления транспорта, связи и дорог администрации города Ханты-Мансийска Олег Егоров. – Небольшой рост цены за проезд связан со вступлением в силу закона об увеличении ставки НДС на 2%, а также с ростом стоимости топлива, что привело к удорожанию расходных материалов и запчастей автотранспорта.

По расчётам специалистов ОАО «Ханты-Мансийское АТП», реальная цена билета составляет примерно 93 рубля. Чтобы стоимость проезда не слишком била по карманам хантымансийцев, разницу между реальной стоимостью и существующей ценой на билет Администрация города компенсирует из средств городского бюджета.

Стоит отметить, что с 1 января 2019 года цена за проезд в общественном транспорте поднялась в большинстве городов России. В этот список попали Самара, Тюмень, Волгоград, Омск и др. Цена проездного билета в некоторых регионах повысилась до 25%.

ИСТОЧНИК KP.RU