2019-02-06T11:44:24+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске проезд в автобусах подорожал на 2 рубля

Часть средств компенсирует городской бюджет
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскФото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Управлении транспорта, связи и дорог администрации Ханты-Мансийска сообщило о повышении стоимости проезда на городских маршрутах с января 2019 года.

Максимальную стоимость проезда на них устанавливает Региональная служба по тарифам. На 2019 год она составляет 25 рублей. В прошлом году проезд стоил 23 рубля.

- Стоимость проезда в «маршрутках» Ханты-Мансийска не менялась в течение пяти лет, - отмечает начальник управления транспорта, связи и дорог администрации города Ханты-Мансийска Олег Егоров. – Небольшой рост цены за проезд связан со вступлением в силу закона об увеличении ставки НДС на 2%, а также с ростом стоимости топлива, что привело к удорожанию расходных материалов и запчастей автотранспорта.

По расчётам специалистов ОАО «Ханты-Мансийское АТП», реальная цена билета составляет примерно 93 рубля. Чтобы стоимость проезда не слишком била по карманам хантымансийцев, разницу между реальной стоимостью и существующей ценой на билет Администрация города компенсирует из средств городского бюджета.

Стоит отметить, что с 1 января 2019 года цена за проезд в общественном транспорте поднялась в большинстве городов России. В этот список попали Самара, Тюмень, Волгоград, Омск и др. Цена проездного билета в некоторых регионах повысилась до 25%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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