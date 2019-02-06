За минувшие сутки в Югре в 3 ДТП пострадали 4 человека

СЕГОДНЯ 07:59 2019-02-06T07:59:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Две человека пострадали в результате жесткого ДТП с участием иномарок в Сургуте.

Как сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югры, 6 февраля после полуночи в Сургуте на регулируемом перекрестке проспекта Ленина и улицы Профсоюзов произошло столкновение «Тойота Ленд Крузер» и «Фольксваген Поло».

В результате ДТП 34 и 20-летние пассажирки Фольксвагена получили травмы.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.

Задержано 9 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения и 1 – за повторное управление с признаками опьянения. 16 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU