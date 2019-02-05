2019-02-05T14:52:12+03:00
Происшествия

В Лангепасе подросток вырвал из рук парня телефон и пустился в бега

Полицейские нашли воришку
Алена Кульмухаметова
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Обманул молодого человека, выхватил его мобильник и пустился бежать подросток из Лангепаса. После небольшого шока парень обратился в полицию.

Стражам порядка 21-летний житель Лангепаса рассказал, что к нему обратился подросток с просьбой дать ему телефон для звонка. Молодой человек ответил отказом, монитивируя недостатком средств на счёте. Для большей убедительности, последний показал мальчишке сведения о состоянии баланса на экране смартфона. В этот момент подросток выхватил телефон из рук пострадавшего и скрылся в неизвестном направлении.

Оперативники установили подозреваемого. Им оказался житель 15-летний Лангепаса, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей.

В настоящее возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».

ИСТОЧНИК KP.RU

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