2019-02-05T09:17:17+03:00
Происшествия

Молодых мам из Мегиона мошенники обманули на 13 тысяч рублей

Женщины подали на популярный сайт объявление
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреФото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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Очередными жертвами мошенников при продаже детских колясок стали две жительницы Мегиона.

Как сообщает пресс-служба полиции Мегиона, 25-летняя женщина разместила на популярном интернет-сайте объявлений информацию о продаже детской коляски. Ей перезвонил мужчина и сообщил, что готов приобрести предлагаемый товар по 100% предоплате. Молодая мама назвала неизвестному номер своей банковской карты, трехзначный код и все смс-пароли банка. В результате с лицевого счета югорчанки пропали 9530 рублей.

Аналогичная ситуация произошла и у второй жительницы Мегиона. Она также хотела продать детскую коляску и разместила на том же сайте объявление. В результате 34-летняя женщина потеряла более 4000 рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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