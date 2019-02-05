Молодых мам из Мегиона мошенники обманули на 13 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:17 2019-02-05T09:17:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Очередными жертвами мошенников при продаже детских колясок стали две жительницы Мегиона.

Как сообщает пресс-служба полиции Мегиона, 25-летняя женщина разместила на популярном интернет-сайте объявлений информацию о продаже детской коляски. Ей перезвонил мужчина и сообщил, что готов приобрести предлагаемый товар по 100% предоплате. Молодая мама назвала неизвестному номер своей банковской карты, трехзначный код и все смс-пароли банка. В результате с лицевого счета югорчанки пропали 9530 рублей.

Аналогичная ситуация произошла и у второй жительницы Мегиона. Она также хотела продать детскую коляску и разместила на том же сайте объявление. В результате 34-летняя женщина потеряла более 4000 рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU