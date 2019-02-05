Югорчанин поверил сайту магазина и лишился 300 тысяч рублей
Ни стройматериалов, ни денег не осталось у жителя Октябрьского района после того, как он связался с мошенниками. Стройку придётся отложить.
Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в дежурную часть полиции обратился 42-летний местный житель. Мужчина сообщил, что неизвестный по телефону ввел его в заблуждение и украл деньги.
Стражам порядка мужчина рассказал, что в декабре прошлого года он нашел на сайте интересующий его строительный материал. Получив счет на покупку товара и его последующую доставку, мужчина произвел оплату на сумму 288 500 рублей через мобильное приложение. До настоящего времени товар мужчина не получил. Представители интернет-магазина на связь не выходят.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU