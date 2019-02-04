В 12 малонаселённых пунктах Югры появился бесплатный Wi-Fi

СЕГОДНЯ 13:55 2019-02-04T13:55:56+03:00

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Ещё 12 насёленных пунктов Югры получили выход во всемирную паутину.

Как сообщили в правительстве ХМАО-Югры, бесплатным доступом к интернету в 2018 году были обеспечены жители 12 населенных пунктов. Так, в поселениях Малый и Большой Атлым, Чемаши, Большие Леуши, Комсомольский Октябрьского района, селе Ванзеват Белоярского района, поселениях Ванзетур и Теги Березовского района, поселке Назарово Кондинского района доступ в сеть организован по радиорелейным линиям связи. В селе Большетархово Нижневартовского района и деревне Согом Ханты-Мансийского района жители интернетом пользуются с помощью спутника, а в селе Лемпино Нефтеюганского района – по «оптике».

В каждом населенном пункте установлена точка Wi-Fi с радиусом покрытия до 100 метров на открытой местности при скорости передачи данных до 10 Мбит/с. Для защиты оборудования на опорах дополнительно смонтированы системы грозозащиты.

– Ключевым для нас стал федеральный проект устранения цифрового неравенства, благодаря которому сегодня жители 12 малых населенных пунктов получили доступ к интернету совершенно бесплатно, - отметил директор окружного департамента информационных технологий и цифрового развития Павел Ципорин.

ИСТОЧНИК KP.RU