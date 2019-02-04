В Югре за неделю задержаны 102 нетрезвых водителя
Большие штрафы и лишение водительских удостоверений, а также уголовная ответственность не пугает любителей покататься пьяными за рулём.
Только за неделю, Госавтоинспекторами Югры было выявлено 102 нетрезвых водителя.
15 человек задержаны за повторное управление транспортным средством с признаками опьянения.
Напоминаем, что с 1 июля 2015 года повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования грозят виновному лицу уже не административным, а уголовным наказанием.
Окружная Госавтоинспекция обращает внимание жителей Югры на необходимость проявления ежедневной бдительности и незамедлительно сообщать о всех фактах «нетрезвого управления автомобилем» в дежурные части подразделений ГИБДД. От личного участия каждого из Вас зависит общая безопасность на дорогах округа.
ИСТОЧНИК KP.RU