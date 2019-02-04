2019-02-04T09:48:05+03:00
Происшествия

Пенсионерка из Ханты-Мансийска вместо прибыли потеряла собственные сбережения

Женщина продиктовала личные данные
Алена Кульмухаметова
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С банковской карты жительницы окружной столицы Югры исчезли 110 тысяч рублей, хотя женщина ждала поступлений. Югорчанка обратилась с заявлением в полицию.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в Ханты-Мансийске 67-летняя местная жительница на сайте бесплатных объявлений разместила объявление о сдаче в аренду жилья. Ей позвонил неизвестный и предложил внести предоплату. Для этого женщина продиктовала личные данные. После чего со всех счетов, зарегистрированных на имя заявительницы, исчезли 110 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полицейские проводят расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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