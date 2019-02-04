Молодую бабушку из Урая обокрали мошенники

СЕГОДНЯ 08:55 2019-02-04T08:55:22+03:00

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Автолюлька стала не нужна молодой матери и она решила её продать. После публикации объявления начались звонки.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в полицию Урая обратилась местная жительница с заявлением о краже денег с банковской карты. Женщина пояснила, что дочь на одном из сайтов разместила объявление о продаже автолюльки. С ней связался потенциальный покупатель и сообщил, что готов приобрести товар и перевести необходимую сумму на карту Сбербанка.

Так как такой платежной карты дочери не было, она продиктовала номер карты матери. После чего, в ходе беседы, потерпевшая продиктовала злоумышленникам личные данные, несмотря на то, что в пришедшем смс-сообщении было указано не передавать конфиденциальную информацию. Сумма ущерба составила около 5 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU