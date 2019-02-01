Жительница Ханты-Мансийска за фото шубы «подарила» 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:51 2019-02-01T11:51:54+03:00

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Мошенники продолжают наживаться за счёт доверчивых жителей Югры.

Так, 50-летняя жительница окружной столицы пыталась купить шубу, информацию о продаже которой нашла на популярном сайте бесплатных объявлений. Созвонившись с продавцом, она перечислила 100 тысяч рублей на номер телефона злоумышленницы. Однако шубку она так и не получила, а продавец перестала выходить на связь.

В Когалыме 46-летняя местная жительница, желая получить кредит, потеряла более 17 тысяч рублей. Женщина оставила заявку на получение кредита на одном из интернет-сайтов. Через несколько дней ей перезвонила женщина и, представившись сотрудником банка, сообщила, что ей одобрен кредит на сумму 100 тысяч рублей. Для перевода денег она предложила оплатить 3000 рублей. Потерпевшая перечислила указанную сумму. В этот же день ей перезвонил мужчина, представился начальником службы безопасности банка и сказал, что ей необходимо оплатить страховку за кредит и доставку документов в Когалым в сумме 14 тысяч рублей. После перечисления денег телефоны сотрудников банка стали недоступны.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU