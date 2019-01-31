Пенсионерка из Сургута следила за тем, как мошенница 17 раз сняла деньги с её карты

СЕГОДНЯ 15:38 2019-01-31T15:38:13+03:00

Женщина была уверена, что это сбой программы

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Смотреть, как уходят деньги с карточки, было настолько увлекательно для пенсионерки из Сургута, что даже после 17 транзакции она была уверена, что деньги вернутся, но чуда не случилось.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, 57-летняя сургутянка потеряла 165 тысяч рублей. Неизвестная девушка, позвонившая заявительнице, сообщила, что за ранее инвестированные средства в одну из компаний, которая разорилась, ей положена компенсация в размере 1500 евро. Для этого ей необходимо оплатить 8 тысяч рублей комиссии.

Пострадавшая, поверив убедительности аферистки, зарегистрировала новый электронный адрес и виртуальный кошелек, установила на компьютер рекомендованную программу «AnyDesk» (прим. – вирусная программа), после чего зашла в личный кабинет банка и таким образом мошенница получила доступ ко всем данным.

Продолжая телефонный разговор, мошенница произвела 17 денежных переводов на электронный кошелек на общую сумму порядка 165 тысяч рублей. Злоумышленница заверила, что это сбой программы и деньги вернутся на счет через несколько часов.

После непродолжительного ожидания, деньги потерпевшей не вернулись, а телефон неизвестной был отключен.

Только тогда сургутянка поняла, что стала жертвой мошенницы и обратилась в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU