2019-01-31T13:45:31+03:00
Общество

В школах Ханты-Мансийска расширят список детей на льготное питание

Школьные столовые должны стать центрами здорового питания
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскФото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин призвал педагогов проводить масштабную работу по привлечению родительской общественности к диалогу по вопросам организации школьного питания.

По мнению Максима Ряшина, питание в школьных столовых должно быть одинаковым для льготных и нельготных категорий детей. При этом глава города предложил расширить список льготников.

- Необходимость предоставления права на бесплатное питание в ряде случаев должна быть определена индивидуально. Ни одна семья, оказавшаяся в сложной жизненной ситуации, не должна остаться без внимания.

Напомним, с 1 января текущего года муниципалитет производит софинансирование родительской платы за питание школьников в размере 44 рубля в день на одного ребёнка. Такая схема позволяет не только увеличить ассортимент, калорийность и объем блюд, но и производить дополнительно натуральную витаминизацию.

- В перспективе школьные столовые должны стать центрами здорового питания, - считает директор СОШ № 1 имени Созонова Татьяна Пуртова. – На пути к реализации этой концепции мы планируем обновить оборудование, мебель и посуду в столовых. Также будем предлагать детям несколько вариантов комплексных обедов на выбор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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