2019-01-31T07:22:36+03:00
Общество

Сбербанк реализовал услугу интернет-эквайринга с компанией ООО «СИАТ»

Она позволяет проводить оплату круглосуточно
Алена Кульмухаметова
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Фото предоставлено ПАО "Сбербанк России"Фото предоставлено ПАО "Сбербанк России"
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Сбербанк в Тюмени реализовал услугу интернет-эквайринга с компанией ООО «СИАТ». Теперь клиенты могут выбирать товары и оплачивать их банковской картой непосредственно на сайте компании.

- Современный способ расчётов с возможностью оплаты товаров на сайте освобождает клиентов от снятия наличных средств в банкомате, а продавцов — от затрат на инкассацию и других вопросов, связанных с получением наличной выручки. Интернет-эквайринг позволяет проводить оплату круглосуточно в режиме онлайн на специально защищенной платежной странице. Текущие тарифы Сбербанка на данную услугу являются одними из лучших на рынке, – комментирует заместитель управляющего Тюменским отделением Сбербанка Денис Колов.

Интернет-эквайринг от Сбербанка соответствует высокому уровню безопасности и стандартам качества проведения платежей в интернете. Процедура подключения построена таким образом, что любая компания, независимо от оборота, сможет реализовать в интернете прием платежей с помощью банковских карт Visa, Master Card и национальной платежной системы «Мир» с максимально лояльным тарифом.

Заполнить заявку на подключение услуги интернет-эквайринга, а также ознакомиться с подробной информацией о продукте можно на сайте www.sberbank.ru.

Компания ООО «СИАТ» занимается здоровым питанием, реализует орехи, сухофрукты, смеси и крупы на территории Тюмени, Челябинска, Екатеринбурга, Перми, Магнитогорска и других городов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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