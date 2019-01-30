Полицейские из Нягани спасли жизнь старушке
Полицейские спасли жизнь пожилой жительнице Нягани. А всё началось со звонка из соцслужбы.
В дежурную часть полиции Нягани поступило сообщение от представителя Няганского комплексного центра социального обслуживания населения, что одна из пенсионерок вызвала социальное такси, но когда водитель подъехал, никто не вышел, двери в квартиру хозяйка не открыла.
К месту был направлен ближайший наряд дорожно-патрульной службы. Прибывшие полицейские старший лейтенант полиции Александр Тумлерт и лейтенант полиции Максим Мантуло, чтобы привлечь внимание хозяйки квартиры стали стучать и звонить в дверь, однако на действия сотрудников никто не реагировал.
Стражи порядка от соседей узнали, что пенсионерка проживала сама и в ближайшее время из помещения не выходила. Правоохранителями было принято решение о вскрытии жилища с привлечением сотрудников «Центра Спас». В квартире на полу полицейские обнаружили женщину, которая находилась без сознания.
Прибывшие сотрудники скорой помощи оказали неотложную помощь. По предварительным данным у 87-летней женщины произошло кровоизлияние в мозг. Благодаря оперативной работе задействованных служб удалось спасти жизнь югорчанке. В настоящее время она находится в больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU