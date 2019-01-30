Полицейские из Нягани спасли жизнь старушке

СЕГОДНЯ 11:06 2019-01-30T11:06:37+03:00

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Полицейские спасли жизнь пожилой жительнице Нягани. А всё началось со звонка из соцслужбы.

В дежурную часть полиции Нягани поступило сообщение от представителя Няганского комплексного центра социального обслуживания населения, что одна из пенсионерок вызвала социальное такси, но когда водитель подъехал, никто не вышел, двери в квартиру хозяйка не открыла.

К месту был направлен ближайший наряд дорожно-патрульной службы. Прибывшие полицейские старший лейтенант полиции Александр Тумлерт и лейтенант полиции Максим Мантуло, чтобы привлечь внимание хозяйки квартиры стали стучать и звонить в дверь, однако на действия сотрудников никто не реагировал.

Стражи порядка от соседей узнали, что пенсионерка проживала сама и в ближайшее время из помещения не выходила. Правоохранителями было принято решение о вскрытии жилища с привлечением сотрудников «Центра Спас». В квартире на полу полицейские обнаружили женщину, которая находилась без сознания.

Прибывшие сотрудники скорой помощи оказали неотложную помощь. По предварительным данным у 87-летней женщины произошло кровоизлияние в мозг. Благодаря оперативной работе задействованных служб удалось спасти жизнь югорчанке. В настоящее время она находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU