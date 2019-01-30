2019-01-30T09:57:27+03:00
Общество

Вартовчане предложили идеи по улучшению города

Участие в общественных обсуждениях приняли более 50 человек
Алена Кульмухаметова
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Жители Нижневратовска приняли участие в формировании стратегического плана развития территорий. Первая проектная сессия «Стратегическое видение будущего Нижневартовской агломерации и города Нижневартовска» состоялась накануне в Центральной городской библиотеке.

Участие в общественных обсуждениях приняли более 50 человек.

Первым этапом работы стало создание ментальной карты Нижневартовска. Каждый желающий отметил на карте самые привлекательные, любимые места в городе и те территории, которые требуют скорейших преобразований.

Потенциал территории искали в различных вариантах перезагрузки общественных пространств, в формировании непрерывной сети пешеходных и транспортных связей, обустройстве набережной, строительстве новых многофункциональных центров, открытых для людей, размещении новых уникальных для города объектов, в насыщении культурной жизни в любое время года.

Поступившие предложения и замечания будут интегрированы в редакцию проекта. Напомним, если вы не смогли принять участие в проектной сессии, вы можете внести свой вклад в развитие родной территории в режиме онлайн, пройдя специально подготовленный опрос на сайте проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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