Депутат Госдумы Николай Брыкин проведет прием граждан в Нижневартовске

СЕГОДНЯ 13:26 2019-01-28T13:26:07+03:00

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Депутат Государственной Думы от Тюменской области Николай Брыкин работает в эти дни в Нижневартовске. В рамках визита у народного избранника запланирован ряд встреч с гражданами и посещение различных мероприятий.

Так, завтра, 29 января Николай Брыкин встретится с членами общественной организации ОО «Застава-86». Ветераны-пограничники обсудят с депутатом Госдумы вопросы военно-патриотического развития молодежи.

Далее депутат примет участие в спортивном мероприятии, посвященном 50-летию вооруженного конфликта на острове Даманский. Проект реализуется по инициативе ветеранов-пограничников и учащихся школы № 5 Нижневартовска. В рамках мероприятия Николай Брыкин вручит трем ветеранам-пограничникам благодарности от депутата Госдумы за вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи.

В среду, 30 января, Николай Брыкин проведет прием граждан. Предварительно, желание поговорить с депутатом Госдумы изъявили шесть человек. Затем народный избранник встретится с главой Нижневартовского района Борисом Соломатиным и мэром Нижневартовска Василием Тихоновым.

Напомним, Николай Брыкин стал депутатом Государственной Думы с 18 сентября 2016 года. Он был выдвинут в федеральный парламент от большой Тюменской области. На своем посту он курирует три территории - Ханты-Мансийский автономный округ – Югру, Ямало-Ненецкий автономный округ, юг Тюменской области.