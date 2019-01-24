Погода в Югре 24 января: -17 градусов и без осадков

СЕГОДНЯ 06:53 2019-01-24T06:53:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 24 января, в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура днем -22,-27 ºС, местами -30,-35 ºС, по восточным районам -14,-19 ºС.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков, изморозь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём -23,-25 ºС.

В Сургуте переменная облачность, небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха: -17, -22 градуса.

В Нижневартовске переменная облачность. Ветер западный, северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха: - 17, -22 градуса.