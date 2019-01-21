Житель Ханты-Мансийска «подарил» мошенникам 60 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:39 2019-01-21T09:39:05+03:00

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Желание получить кредит привело к большой потере собственных сбережений у жителя окружной столицы Югры.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в полицию обратился 23-летний житель Ханты-Мансийска с заявлением о совершении в отношении него мошенничества.

Мужчина пояснил, что на одном из сайтов заполнил анкету на получение кредита. Ему позвонил неизвестный и, представившись сотрудником финансовой организации, убедил сообщить номер банковской карты и код доступа. После передачи данных со счета потерпевшего было списано около 62 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется следствие.