2019-01-21T08:13:56+03:00
Происшествия

В минувшие выходные в 18 ДТП пострадали 23 человека. Есть погибшие

Разбились насмерть два водителя иномарок
Алена Кульмухаметова
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Фото с Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыФото с Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Два смертельных ДТП случилось в минувшие выходные в Ханты-Мансийском автономном округе. Погибли два водителя иномарок.

Как сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югре, 18 января около полудня на улице Промышленная, в городе Нягань, водитель за рулём «Мерседес Бенс» не справился с управлением и допустил съезд на левую обочину с последующим наездом на препятствие.

В результате происшествия, водитель скончался на месте.

19 января около десяти утра на 560 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск», в Нефтеюганском районе, водитель «Форда» выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком «Краз».

В результате происшествия водитель «Форда» погиб на месте.

Фото с Госавтоинспекции ХМАО-Югры

Фото с Госавтоинспекции ХМАО-Югры

20 января в 10:50 на 5 км автодороги «ЛангепасПокачи», в Нижневартовском районе, 19-летний водитель за рулём «Форд Фокус» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «КАМАЗом»

В результате происшествия, водитель и трое пассажиров 38, 34 и 18 лет автомобиля «Форд Фокус» получили травмы.

С 18 по 20 января на территории округа зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибло и 23 получили ранения, в том числе 3 несовершеннолетних.

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