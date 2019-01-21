В Югре за нарушения оштрафованы 24 водителя автобусов

СЕГОДНЯ 07:51 2019-01-21T07:51:25+03:00

Госавтоинспекция Югры просит пассажиров отнестись с понимаем к проверкам на дорогах

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Автоинспекторы и представители органов транспортного надзора продолжают работу по контролю за безопасностью пассажирских перевозок в Ханты-Мансийском автономном округе.

Сотрудники Госавтоинспекции, совместно с представителями Департамента дорожного хозяйства и транспорта, отделов транспорта и связи администраций Октябрьского и Белоярского районов, провели сплошные проверки автобусов на автодорогах «Нягань – Талинка» и «Югорск – Советский – Верхний Казымский».

Особое внимание при проведении мероприятий обращается на легальность деятельности перевозчиков, согласованию маршрутов перевозки с органами власти, наличию мест организованной стоянки автобусов и условий для предрейсового технического и медицинского осмотров, а также соблюдению времени труда и отдыха водителей, при оказании услуг в сфере перевозок пассажиров.

Проверки также проводятся на территории других муниципалитетов Югры, в рамках которых, проверено около 100 автобусов, к административной ответственности привлечено 24 водителя.

Госавтоинспекция Югры просит пассажиров отнестись с понимаем к проводимым мероприятиям и обязательно использовать ремни безопасности при поездках на автотранспорте.