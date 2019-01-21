Погода в Югре 21 январе: -7 градусов и метели

СЕГОДНЯ 06:57 2019-01-21T06:57:57+03:00

Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 21 января, в Ханты-Мансийском автономном округе в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, слабая метель. Ветер западный 6 - 11 метров в секунду. Температура воздуха -7,-12 ºС, в северных и западных районах -17,-22 ºС.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой снег, слабая метель. Ветер западный 6 - 11 метров в секунду.Температура воздуха -7,-9 ºС.

В Сургуте облачно и снегопад. Ветер юго-восточный, южный, юго-западный, западный 4-14 метров в секунду. Температура воздуха: -6, -10 градусов.

В Нижневартовске облачно и снегопад. Ветер юго-восточный, южный, западный 5-13 метров в секунду.