2019-01-20T16:03:53+03:00
Общество

Югра в группе лидеров среди регионов страны по низкой младенческой и общей смертности

Количество абортов ежегодно сокращается
Алена Кульмухаметова
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Общее количество родов в стационарном отделении перинатального центра ОКБ в 2018 году – 2080Общее количество родов в стационарном отделении перинатального центра ОКБ в 2018 году – 2080Фото: Татьяна Коркина
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Ханты-Мансийский автономный округ вошёл в ТОП-10 лучших систем здравоохранения мира.

Одним из показателей является сокращение абортов.

По информации департамента здравоохранения Югры, перинатальный центр Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска, снизил количество абортов в 2018 году на 19%.

- В прошлом году мы сохранили 117 человеческих жизней. Каждая четвертая женщина, которая пришла на аборт, отказалась от искусственного прерывания беременности, - говорит зам. руководителя по акушерству и гинекологии Елена Васильковская.

Общее количество родов в стационарном отделении перинатального центра ОКБ в 2018 году – 2080, в 2017 году –1983. Это данные по городу Ханты-Мансийску, району и западной части округа.

Отметим, что перинатальном центре оказывают помощь пациентам из Нягани, Урая, Югорска, Белоярского, Березовского, Кондинского, Октябрьского и Советского районов.

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