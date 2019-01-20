2019-01-20T13:47:51+03:00
Общество

В крещенские купели окунулись 50 тысяч югорчан

На местах омовений дежурили врачи и спасатели
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта МЧС России по ХМАО-ЮгреФото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре
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На Крещение в Ханты-Мансийском автономном округе в 52 купелях окунулись более 51 тысячи югорчан.

Об этом рассказали в МЧС России по ХМАО-Югре. В обеспечении безопасности граждан были задействованы более 650 специалистов, в том числе от МЧС России - свыше 100 сотрудников ведомства.

На местах омовений также дежурили врачи, полицейские. В местах омовения были оборудованы палатки для переодевания и организован горячий чай.

Праздник верующих, по данным спасателей, медиков и полиции прошёл без эксцессов.

В настоящее время все крещенские купели на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры закрыты, безконтрольное купание в проруби может быть опасно для жизни.

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