В Нижневартовске на зимний фестиваль ГТО приглашают семьи

СЕГОДНЯ 10:48 2019-01-20T10:48:36+03:00

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В Нижневартовске пройдет зимний фестиваль «ГТО» среди семейных команд. Как сообщают организаторы, мероприятие состоится 16 и 17 февраля на Комсомольском озере и в СОК «Олимпия».

К участию приглашаются семьи с детьми. Пример такой: мама и папа, ребенок в возрасте 9-10 лет, а также один представитель старшего поколения – бабушка или дедушка в возрасте от 50 до 69 лет. Командам предстоит выполнить нормативы повозрастным ступеням: бег на лыжах, силовая гимнастика, плавание.

Для участия в фестивале необходимо быть зарегистрированным в автоматизированной информационной системе ГТО и наличие медицинского допуска.

С дополнительной информацией о мероприятии, а также положением можно ознакомиться на сайте дсс-нв.рф, в разделе «Мероприятия». Заявки на участие в фестивале принимаются до 14 февраля по электронной почте: gtonv@yandex.ru. Телефон для справок 8-902-494-67-67.