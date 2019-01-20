2019-01-20T07:00:32+03:00
Общество

Погода в Югре 20 января: -8 градусов и метель

По округу местами сильные порывы ветра
Алена Кульмухаметова
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Снегопад и ветра сегодня ожидаются в ЮгреСнегопад и ветра сегодня ожидаются в ЮгреФото: Татьяна Коркина
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В воскресенье, 20 января, в Ханты-Мансийском автономном округе облачно. Небольшой, местами умеренный снег, метель. Ветер южный 6-11 метров в секунду, порывы 12-17 метров в секунду. Температура воздуха днём -6,-11 ºС, местами -16,-21 ºС.

В Ханты-Мансийске облачно, умеренный снег, метель. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём -6,-8 ºС.

В Сургуте облачная погода и снегопад. Ветер юго-западный, южный, юго-восточный 2-9 метров в секунду. Температура воздуха: -8, -7 градусов.

В Нижневартовске облачная погода и снегопад. Ветер юго-западный, южный, юго-восточный 3-9 метров в секунду. Температура воздуха: -7, -8 градусов.

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