2019-01-19T16:47:57+03:00
Общество

Глава Сургута пересадил чиновников на такси и сэкономил 25 миллионов рублей

Сэкономленные средства направят на ремонт дворов
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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Экономия на аренде парковки, зарплате водителей и продажа автомобилей принесла за год в бюджет городской казны 25 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба администрации Сургута, Указ городской администрации, согласно которому автопарк мэрии был сокращен на 33 автомобиля вступил в силу с 1 января 2018 года.

- Сэкономленные средства можно направить на ремонт дворов. Стоимость реализации одного стандартного проекта составляет 5 млн рублей, а значит денег хватит на 4 придомовых территории. Наш подход не только помог сократить расходы, но и открыл доступ к транспорту для всех чиновников, а не для ограниченного числа, — рассказал глава города Сургут Вадим Шувалов.

Всего на услуги такси для чиновников в 2018 году было выделено 15 миллионов рублей.

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