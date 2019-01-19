2019-01-19T14:51:19+03:00
Происшествия

В Радужном задержан преступник, находящийся в федеральном розыске

Мужчина скрывался у знакомых
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Воришка из города Радужный отказался ехать в колонию поселение и подался в бега. Его обнаружили у знакомых.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в ноябре 2018 года постановлением Радужнинского городского суда вынесен приговор в отношении 32-летнего местного жителя. Мужчину приговорили к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии поселении за совершение кражи. Прибыть в колонию югорчанин должен был самостоятельно, но не явился. Осужденный был объявлен в федеральный розыск.

Оперативники обнаружили воришку. Он скрывался у знакомых.

В настоящее время осужденный помещен в специальное помещение задержанных лиц сроком до 48 часов, после чего будет передан сотрудникам уголовно исполнительной системы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На набережной реки Обь в Нижневартовске начались купания в иордани
В Нефтеюганске дачный вор ожидает вынесения приговора суда
Погода в Югре 19 января: сильный ветер и метель
Директор фирмы из Нижневартовска задолжал сотрудникам 33 миллиона рублей
В Югре через несколько часов откроют 52 купели
В Ханты-Мансийске состоялись соревнования по лыжным гонкам
В Сургуте два клиента турфирмы остались без отпуска
В Сургуте за мошенничество с материнским капиталом осужден мужчина
Трое жителей Югры перевели мошенникам с сайта объявлений 100 тысяч рублей
В Урае ключи от новых квартир получили 14 семей
В городе Советский водитель «Мерседес» насмерть разбился, врезавшись в столб
Житель Лангепаса перечислил денег мошенникам вдвое больше, чем они просили
Югра подпишет соглашение о сотрудничестве с аналитическим центром при правительстве РФ
Убийцу задушенной жительницы Сургута нашли по следам ДНК
В Югре сертификат для подготовки приемных родителей будет стоить 30 тысяч рублей
В Югорске осудили 18-летнего парня за изнасилование двух женщин
Для жителей Ханты-Мансийска вновь открыта выставка метеоритов
Житель Югры за картинку снегохода отправил мошеннику 200 тысяч рублей
В Ханты-Мансийске малышей от 2 месяцев принимают в детский сад
В Югре на «телефон доверия» по коррупции поступило 87 звонков
Жительница Сургута отправлена в тюрьму на пять лет за наркотики