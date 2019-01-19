В Радужном задержан преступник, находящийся в федеральном розыске

СЕГОДНЯ 14:51 2019-01-19T14:51:19+03:00

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Воришка из города Радужный отказался ехать в колонию поселение и подался в бега. Его обнаружили у знакомых.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в ноябре 2018 года постановлением Радужнинского городского суда вынесен приговор в отношении 32-летнего местного жителя. Мужчину приговорили к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии поселении за совершение кражи. Прибыть в колонию югорчанин должен был самостоятельно, но не явился. Осужденный был объявлен в федеральный розыск.

Оперативники обнаружили воришку. Он скрывался у знакомых.

В настоящее время осужденный помещен в специальное помещение задержанных лиц сроком до 48 часов, после чего будет передан сотрудникам уголовно исполнительной системы.