2019-01-18T16:04:12+03:00
Общество

Директор фирмы из Нижневартовска задолжал сотрудникам 33 миллиона рублей

Он получил крупный штраф
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта СУ СК ХМАО-ЮгрыФото с сайта СУ СК ХМАО-Югры
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Сотрудники крупного сервисного предприятия из Нижневартовска получили заработную плату после обращения в прокуратуру.

Как сообщает окружное ведомство, руководитель организации в 2018 году допустил образование задолженности по заработной плате перед 137 работниками. При этом сумма долга составляла свыше 33 миллионов рублей.

На стадии расследования следователями СКР был принят комплекс мер к возмещению перед потерпевшими материального ущерба, в результате которых задолженность по заработной плате была погашена в полном объеме.

Учитывая, что директор ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно, а задолженность по зарплате была погашена в полном объеме, следователь ходатайствовал перед судом о применении к подозреваемому наказания в виде судебного штрафа. Сегодня мировой судья вынес решение о назначении директору предприятия судебного штрафа в размере 150 тысяч рублей.

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