Убийцу задушенной жительницы Сургута нашли по следам ДНК

СЕГОДНЯ 12:59 2019-01-18T13:00:56+03:00

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Мученическую смерть жительница Сургута приняла от рук знакомого. Это подтвердила ДНК экспертиза.

Как сообщает следственный отдел по городу Сургут, расследование уголовного дела, возбужденного 13 января по факту убийства женщины, продолжается.

Напомним, ее тело связанной по рукам и ногам женщины было обнаружено в квартире дома № 5, проезд Дружбы. Уже достоверно установлена причина смерти - женщина была задушена. В квартире также был совершен поджог, чтобы скрыть следы преступления.

С момента возбуждения уголовного дела следователями, криминалистами СКР совместно с оперативными сотрудниками полиции, проведен большой объем следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, отработано множество версий преступления, на причастность к совершению убийства проверены родственники, коллеги, соседи и другие лица из окружения погибшей. По уголовному делу назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, генетическая, трасологическая и пожаротехническая.

В ходе осмотра места преступления с применением криминалистической техники на теле жертвы следователи СКР обнаружили следы ДНК другого человека, личность которого была оперативно установлена. По подозрению в убийстве задержан и заключен под стражу 33-летний знакомый погибшей, ему предъявлено обвинение. В настоящее время с его участием проводятся следственные действия. Следователи выясняют причину убийства.