2019-01-17T09:33:35+03:00
Происшествия

Почти полмиллиона перевёл житель Нижневартовска мошеннику за дизтопливо

Топлива он так и не дождался
Алена Кульмухаметова
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Фото из открытых источниковФото из открытых источников
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Крупная сделка оказалась фикцией и потерей полумиллиона рублей для жителя Нижневартовска. Выяснилось, что от имени фирмы с мужчиной говорил мошенник.

- В дежурную часть полиции Нижневартовска обратился представитель одной из компаний с заявлением о мошенничестве. Мужчина рассказал, что с ним связался неизвестный и, представившись представителем фирмы поставщика, предложил приобрести дизельное топливо. Одним из условий сделки являлось перечисление денег на номер банковской карты после отбора проб солярки, - сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре.

Проверив качество, потерпевший перевел более 425 тысяч рублей на указанный счет. Через некоторое время к нему приехали представители фирмы и сообщили о задолженности за покупку топлива. Попытки связаться с мужчиной результата не дали, телефон был отключен. В настоящее время установлено, что злоумышленник воспользовался данными фирмы поставщика и от их имени совершил сделку.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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