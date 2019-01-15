Жителей Урая просят оплатить новую коммунальную услугу

СЕГОДНЯ 09:31 2019-01-15T09:31:32+03:00

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С января 2019 года региональный оператор по обращению с ТКО АО «Югра-Экология» приступил к работе в муниципалитетах «южной зоны» Югры.

Для улучшения качества предоставляемых услуг и удобства плательщиков «Югра-Экология» привлекла к работе на местах агентов по расчетно-кассовому обслуживанию. Эти организации являются представителями регионального оператора.

Физическим лицам нет необходимости звонить в основной офис АО «Югра-Экология» в Ханты-Мансийске. Получить консультацию по начислению за услугу «обращение с ТКО» и перерасчетам, а также заполнить заявку на заключение договора можно в клиентских офисах агентов регионального оператора в Урае. Таковым является АО «Газпром Энергосбыт Тюмень».