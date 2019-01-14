Губернатор Югры Наталья Комарова выступит на трёх площадках Гайдаровского форума

СЕГОДНЯ 14:54 2019-01-14T14:54:07+03:00

В Москве подпишут соглашение между правительством округа и компанией «Газпром» на 2019-2023 годы

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Юбилейный десятый Гайдаровский форум «Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды» пройдет в Москве 15-17 января. Там обсудят региональные демографические показатели в сравнении со странами мира, демографический прогноз до 2050 года.

Как сообщает портал правительства округа, Наталья Комарова в качестве эксперта и участника выступит на дискуссиях «Национальные цели и социальные вызовы: региональный аспект», «85 проекций национального проекта «Здравоохранение» и «Регионы России на демографической карте мира».

Во время рабочего визита в Москву губернатор Югры также планирует подписать соглашение между правительством округа и компанией «Газпром» на 2019-2023 годы.