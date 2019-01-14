Полторы тысячи жителей Нижневартовска вышли на ледовые катки в праздники

СЕГОДНЯ 08:48 2019-01-14T08:48:30+03:00

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В Нижневартовске во время новогодних каникул на территории города состоялось свыше 250 мероприятий, в которых приняли участие более 40 тысяч жителей и гостей города.

Как сообщили в управлении культуры департамента по социальной политике администрации Нижневартовска, в этом году наибольшей популярностью пользовались детские утренники. Только во Дворце искусств состоялось более 35 мероприятий для детей и подростков. Их посетили почти 10 тысяч человек. Около одной тысячи билетов, за счет средств городского бюджета, получили дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети из многодетных семей, а также дети-инвалиды.

Вследствие тёплой погоды пользовались популярностью и открытые спортивные площадки. Самыми посещаемыми стали ледовые катки, расположенные на территории роллердрома, открытый спортивный корт, а также универсальная спортивная площадка. Всего на семи городских площадках на лед вышли более 1550 человек.